L’intelligenza artificiale nella Pa | Faremo crescere i servizi pubblici

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) Giovanni Anastasi, torinese di 58 anni, presidente di Formez PA, è stato scelto dal ministro della PA, Paolo Zangrillo, a coordinare il tavolo di lavoro sul(IA) nel settore pubblico. "L’AI ci dovrà permettere di allargare la catena del valore, ossia creare un circolo virtuoso finalizzato a una più performante erogazione deia cittadini e imprese. Che, in definitiva, è la mission delle pubbliche amministrazioni". Manager con esperienze di primo piano in Ita Airways, Teksid Aluminum, Iveco, Cnh Industria e Accenture, Anastasi è un esperto in digitalizzazione e gestione del cambiamento. A che serve la commissione voluta da Zangrillo? "Nasce per capire quali sono le opportunità che l’IA offre a livello centrale e periferico della PA, indirizzando così la spesa neiche riteniamo più utili.