Inter soldi freschi e inaspettati in arrivo? C’entra l’ex Vagiannidis!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 21 luglio 2024)giocatore dell’Primavera Giorgospotrebbe regalare al club nerazzurro. È ricercato dal Botafogo. INASPETTATA – In maniera quasi del tutto inaspettata, l’potrà incassare un piccolo gruzzoletto di milioni. Tutto ciò grazie algiocatore greco, con un passato in nerazzurro nel 2020, Giorgos. Il difensore, oggi al Panathinaikos, è ricercato dai brasiliani del Botafogo. Come riferiscono i colleghi di Olaprasina1908, il club brasiliano ha avanzato una proposta allettante per poterlo portare in Brasile. Ovvero circa 6,5 milioni di euro. L’ha una percentuale sulla rivendita del giocatore pari addirittura al 40%. Dunque, i nerazzurri tifano per una sua eventuale cessione.