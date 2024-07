Il riscatto di Nina la ragazza down si diploma in un’altra città | Spero il mio esempio aiuti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 luglio 2024) Bologna, 21 luglio 2024 – Era il 14 marzo dell’anno scorso quandoRosa Sorrentino, oggi vent’anni, giovane donna con la sindrome di, ritirò la propria iscrizione dal liceo Sabin di Bologna, indirizzo Scienze umane. Era l’ultimo anno: da tre, i suoi genitori si stavano battendo perché lei potesse alla fine del percorso sostenere l’esame di maturità. Invano. E così, dopo lo "stop" del consiglio di classe del liceo bolognese che all’unanimità bocciò l’ammissione della studentessa alla prova finale, ecco chela sua maturità l’ha data lo stesso. Al liceo paritario delle Scienze Umane Maior di Pescara, dove si è finalmenteta, nei giorni scorsi, con un voto di 75/100. “Ringrazio tutti quelli che hanno creduto in me – è il commento soddisfatto di, ora in vacanza al mare con i genitori e la sorella –.