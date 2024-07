Il basket a cielo aperto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 21 luglio 2024) Tutto esaurito in campo, ma si annuncia il sold out anche fra il pubblico, che da quest’anno potrà ammirare le gesta di cestisti di alto livello dalla nuova tribuna. Il conto alla rovescia per il Summer Hoop, che si terrà a Lerici dal 26 al 28 luglio, è iniziato: gli amanti della palla a spicchi sono pronti per l’appuntamento con ilnella rotonda Vassallo, giunto alla terza edizione. Merito di un gruppo di amici – e, ovviamente, cestisti – che dopo aver giocato insieme o uno contro l’altro ha creduto in questo sogno, fino a farlo diventare una manifestazione di grande richiamo: Alberto Benites, Gabriele Scarpa, Simone Pipolo, Alessandro Madiotto, Lorenzo Steffanini e Francesco Rege Cambrin, che si sono costituiti in un collettivo, i "Rege 6th Man".