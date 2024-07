Grande Fratello 2024-2025 colpaccio di Alfonso Signorini | nel cast un attore di Mare Fuori e un ex allievo di Amici

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di domenica 21 luglio 2024) Cresce la curiosità intorno alche formerà la nuova edizione del. Se i nip sono ancora top secret e verranno presentati direttamente nel primo appuntamento, i vip incominciano ad emergere. Sono già otto i concorrenti famosi che dovrebbero far parte dell’avventura, ma a quanto parenon intende fermarsi. In queste ore, infatti, il conduttore avrebbe messo a segno altri due colpi. Uno arriva da, mentre l’altro dalla scuola di: due super colpi diLa nuova edizione delsarà piuttosto lunga in quanto si toccheranno ancora una volta i sei mesi di programmazione. A tal proposito serviranno inquilini per ricoprire questo lasso di tempo e in virtù di ciònon avrebbe interrotto la sua rete di contatti.