Formula 1 Piastri vince in Ungheria | Norris cede la vittoria negli ultimi giri la classifica piloti

(Di domenica 21 luglio 2024) È doppietta McLaren all’Hungaroring in1,prein una gara caotica. Dopo la partenza dalla pole, ancora una voltanon concretizza il risultato, passato daal via, l’inglese non ha più chance di portare a casa lanonostante un quasi pasticcio del team color papaya, che facendo under-cut aconrischia il disastro interno e mediatico. Alla fine Lando fa la scelta gusta lasciando passare il compagno e portando a casa un 1-2 importante per i costruttori. Anche la lotta per il podio è accesa. Ad 8dal termine, il conflitto tra Hamilton e Verstappen esplode: Max manca il punto di frenata e colpisce Lewis compromettendo la sua stessa gara, incredibile come la vettura n.1 non abbia subito danni troppo importanti. Di questo ne approfitta la Ferrari di Leclerc che sale al quarto posto.