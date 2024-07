F1 Fernando Alonso | Dobbiamo analizzare i dati strano il degrado delle gomme

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 luglio 2024) Una gara fuori dalla top 10 per. Il pilota dell’Aston Martin ha conquistato l’undicesimo posto in occasione del GP d’Ungheria, tredicesima tappa del Mondiale 2024 di Formula 1, salutando il circuito dell’Hungaroring con zero punti. Un risultato maturato, per stessa ammissione dello spagnolo, per un errore di strategia e di valutazione, come spiegato dal diretto interessato in zona mista: “Non è stata una tattica ottimale, ma è molto facile dirlo alla fine della gara – ha detto– il team avrà pensato a una mossa giusta, ma onestamente sono rimasto sorpreso quando mi hanno chiamato ai box al settimo giro. D’altronde le nostre auto non sono solite a mangiare le“. Il giudizio dell’ex Campione del Mondo è severo: “bene questa gara: abbiamo pagato veramente un prezzo molto alto. Era la nostra prima corsa con i nuovi aggiornamenti.