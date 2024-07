Come un autistico Altro disastro argentino | Sampaoli insulto-vergogna a Mbappè e Dembélé

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) Un brutto scivolone dialettico. O, peggio, un inaccettabile mancanza di rispetto. L'Jorge, ex ct del Cile campione di Sud America ed ex allentore del Flamengo in Brasile, è uno degli allenatori più stimati del panorama internazionale ma stavolta l'ha combinata grossa, rinfocolando la tremenda polemica tra Argentina e Francia. Pochi giorni fa, dopo la vittoria in Copa America, ha tenuto banco il vergognoso coro dei calciatori dell'Albiceleste controe i francesi (una rivalità che va avanti dalla finale dei Mondiali 2022), un misto di razzismo e sessismo che ha visto finire nella bufera il calciatoredel Chelsea Enzo Fernandez.