Cobra Kai | recensione della sesta e ultima stagione

(Di domenica 21 luglio 2024)Kai:Dal 2020 ad oggi,Kai si è imposta come una delle serie di punta del catalogo di Netflix, conquistando sempre più popolarità e seguito. Il racconto riprende naturalmente da lì dove si interrompeva la quinta, dove si anticipava per il ritorno di quello che è da considerarsi il principale antagonistaserie – John Kreese – e che ancora una volta tornerà a dare problemi a Johnny e Daniel. Ora che si è giunti allaed, però, per rendere meno doloroso questo addio (ma allo stesso tempo per far accrescere ulteriormente l’attesa) si è deciso di dividere questa maxidi 15 episodi in tre parti: i primi 5 sono disponibili sulla piattaforma dal 18 luglio, i successivi 5 arriveranno il 28 novembre e gli ultimi 5 in una data ancora non precisata del 2025.