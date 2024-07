Casoni in finale negli 800 Riscatto staffetta per Canovi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 luglio 2024) Molto bene: nella semidegli 800 ai campionati europei under 18 che si chiudono oggi a Banská Bystrica, in Slovacchia, Alessandroarriva secondo con un ottimo 1’50’’41 che dopo la disputa delle altre serie sarà il secondo tempo di ammissione allaodierna (h. 17). Violacorre i 200 nella"svedese" che si qualifica per ladelle 20.in semitrova pane per i suoi denti: fa sempre gara da protagonista, ma ai 700 è terzo, mentre il passaggio automatico era solo per i primi due. Si presenta però sul rettilineo con una grande carica agonistica, a dieci metri dal traguardo sorpassa lo sloveno Benjamin Lakošeljac (qualificato poi come miglior terzo) e chiude destando un’ottima impressione. Vince lo spagnolo Aaron Ceballos in 1’49’’82, sue sullo sloveno in 1’50’’48.