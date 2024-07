Biden si ritira | speciali Tv Rai Mediaset e La7 La programmazione

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 21 luglio 2024) L'annuncio del ritiro di Joedalla corsa per le prossime elezioni presidenziali, previsto da molti ma inaspettato nella tempistica, è arrivato oggi poco prima delle 20:00 ora italiana di domenica 21 luglio 2024. L'attuale presidente degli Stati Uniti ha scelto i suoi social media per pubblicare un lungo messaggio, con cui ha comunicato la sua decisione dirsi dalla campagna elettorale per le elezioni di novembre. Una conferenza stampa nei prossimi giorni fornirà ulteriori spiegazioni agli americani sulle motivazioni dietro questa scelta. La notizia ha immediatamente stravolto ladelle principali testate giornalistiche italiane. Il TG1, condotto da Emma D'Aquino, ha modificato la scaletta del notiziario delle 20:00 (seppur non data in apertura, ma come quarta notizia) e ha poi trasmesso un'edizione straordinaria.