A Rebibbia bimbo di due anni in cella con la madre | Non corre e quasi non parla dice solo ‘Apri’ e ‘Chiudi’ Pd | Inciviltà da abolire

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) Una delegazione di senatori Pd andrà domenica pomeriggio in visita ispettiva al carcere didopo che Repubblica ha raccontato la storia di undi duee mezzo “recluso ormai da dieci mesi insieme alla mamma“, una trentenne italiana con una condanna per reati minori. Il piccolo, scrive Alessandra Ziniti, “ha maturato un ritardo nello sviluppo psico-motorio dovuto proprio alle condizioni in cui è costretto a vivere”, con pochi stimoli e senza altri bambini con cui interagire: è in sovrappeso, non, porta ancora il pannolino enon. Ma ripete due parole: “Apri” e “chiudi“. Quelle che sente dire dalle guardie carcerarie quando esce dal penitenziario per essere accompagnato da una volontaria a un asilo nido esterno alla struttura e quando rientra per tornare dalla