VIDEO Obolo telesino a Piantedosi e stretta di mano al ‘baby’ poliziotto americano

(Di sabato 20 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto Il ministro dell’Interno, Matteo, giunto a Telese Terme per ritirare il premio “L’” dal sindaco Giovanni Caporaso, ha stretto laal “baby”“Dj” Daniel, 12 anni di Houston, che combatte da anni contro un male aggressivo, presente nella cittadina termale per portare la sua testimonianza di “come combattere e non arrendersi mai” alla undicesima edizione del “Telesia for Peoples” (dedicata alla integrazione tra i popoli) che prende il via proprio questa sera nelle terme di Telese. Il ragazzino texano, che per la sua storia personale e il desiderio di diventare “da grande, se Dio lo vorrà, unper difendere le persone”, negli Usa è ormai una piccola star che sta commuovendo tutti. Ad oggi infatti Dj rappresenta ufficialmente più di 800 agenzie di polizia federale e statale.