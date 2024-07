Verdi e sinistra all’attacco | No in aula contro lo scempio per difendere i residenti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 20 luglio 2024) Ie laradicale partonodopo il sequestro del cantiere di via Cancano sempre per problemi legati alle pratiche urbanistiche da mesi nel mirino della Procura di Milano. Il consigliere comunale ambientalista Carlo Monguzzi sottolinea che "il sequestro del cantiere al Parco delle Cave non è stra magistratura e Comune sul rispetto delle regole ma nasce da una dura battaglia di cittadini e ambientalisti. Anche il Consiglio comunale votò una mozione per impedire lo. La vicenda è clamorosa: nel Pgt l’area delle Tre Torri è considerata area di interesse ecologico da tutelare. Non è solo un problema di rispetto delle leggi e delle regole ma è unurbanistico e ambientale. Cosa ci stia a fare poi la Commissione Paesaggio è uno dei misteri di questa epoca.