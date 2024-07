Tir in fiamme sull’autostrada A1 migliaia di persone sotto il sole | Un inferno nessuno ci ha assistito

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 20 luglio 2024) Quella del 19 luglio – tra treni in tilt e il guasto informatico che ha colpito gli aeroporti– è stata sicuramente una giornata difficilissima per chi era in viaggio. In particolare ci sono stati problemi anche sull’A1 in Toscana, dove nel pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti tra Firenze-Scandicci e il bivio A1-Variante Baccheraia, nel Comune di Calenzano, per un incidente. Leggi anche: Nizza. Incendio doloso al settimo piano di un palazzo, è strage: sette morti, tre bambiniLeggi anche: Sicilia consumata dagli incendi: 19 nelle ultime ore, è bollino rosso. Le località dei roghi Un tir che trasportava carta ha infatti preso fuoco bloccando l’autostrada.