Temptation Island la Rai prepara la controproposta delle reti Mediaset | le reazioni

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di sabato 20 luglio 2024) La Rai è pronta a fare concorrenza allecompetitor con ladi, dal titolo “Se mi lasci non vale“. Ebbene sì, la notiziaanticipazioni televisive del momento vedono la TV di Stato presentare ufficialmente per i suoi palinsesti dei programmi in cantiere da mandare in onda sulleTV e streaming il nuovo format, dalle peculiarità molto simili a quelle del giocotentazioni condotto da Filippo Bisciglia. Una novità che intanto fa discutere, dividendo l’opinione dell’occhio pubblico attivo nel web.