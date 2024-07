Tajani patrioti ininfluenti Lega imbarazzante votare con Pd

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) Tensione fra FI e, dopo il voto per i vertici europei. Un'altra maggioranza" in Ue "ha eletto i vicepresidenti di Metsola. Sono stati eletti i vicepresidenti dei conservatori e, senza polemica, non sono stati eletti i vicepresidenti deiche ancora una volta si dimostrano, il problema è che anche iitaliani rischiano di essereall'interno deieuropei", ha detto il vicepremier azzurro Antonio. In Ue "il Ppe ha vinto, darà le linea e darà le carte. Noi" di FI "staremo nella cabina di comando", ha poi aggiunto. "con la Schlein per una poltrona è", hanno successivamente risposto fonti delladopo le parole di Antonio. "Meglio senza vicepresidenti che con Verdi e sinistre", aggiungono.