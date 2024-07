Startlist cronometro Tour de France 2024 | orari 21 luglio pettorali quando partono Pogacar Evenepoel e Vingegaard

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 luglio 2024) Domenica 21andrà in scena la ventunesima e ultima tappa delde. Siamo arrivati alla conclusione della Grande Boucle, spazio alla seconda e ultimaindividuale, che andrà in scena su un percorso non semplice: 33,7 km da Monaco a Nizza, nella prima metà del percorso sono previste le salite di La Turbie (8,2 km al 5,7%) e del Col d’Eze (1,6 km all’8,8%) Tadejsi presenterà in maglia gialla con oltre cinque minuti di vantaggio su Jonase si appresta a conquistare ildeper la terza volta in carriera, firmando la mitica doppietta Giro-nello stesso anno. Il danese dovrà accontentarsi del secondo posto davanti al belga Remco. Giulio Ciccone cercherà di difendere il decimo posto.