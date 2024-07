Serata di grande paura Brucia un appartamento Evacuato l’intero edificio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) Attimi disi sono vissuti ieri verso le 19.30 ad Argenta, in una palazzina di via Bolognesi/Travasoni, zona a due passi dal campo sportivo e dal centro storico. Un rogo è divampato all’interno di una mansarda con il tetto in legno (foto). Nel momento delle fiamme, in casa non c’era nessuno, tutti gli inquilini erano fuori e non risulta nessun ferito. Solamente una pensionata, che vive vicino, ed è stata la prima a dare l’allarme alle forze dell’ordine, è rimasta leggermente intossicata dal fumo che ha respirato e per questo soccorsa dai sanitari. Sul posto sono intervenuti tre autobotti dei vigili del fuoco del distaccamento di Ferrara, Portomaggiore e Lugo, con loro anche un’autoscala in quanto il rogo è scoppiato al quarto piano del palazzo, la polizia locale e i carabinieri di Argenta con il 118.