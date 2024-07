Programma amichevoli oggi sabato 20 luglio | calendario e orari partite

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 20 luglio 2024) Menù ricco diquello di20, per quel che riguarda le squadre di Serie A. La prima a scendere in campo sarà il Como di Fabregas (fresco di rinnovo quadriennale) contro il Las Palmas, seguito dal Bologna che a Casteldebole affronterà il Sunderland Under 21. Poi spazio al Lecce, in campo contro il Werder Brema alle 15:00. Quindi ecco la sfida italiana tra Monza e Palermo a Temù. Occhi puntati anche sul Torino, che sfiderà la Virtus Verona, mentre il primo ‘derby’ di Serie A dell’estate sarà tra Genoa e Venezia. L’Udinese se la vedrà col Wolfsberger, mentre l’Empoli con l’Ingolstadt. Ostacolo Anversa per il Parma. Il piatto forte poi vedrà in campo Napoli e Milan, rispettivamente contro Mantova e Rapid Vienna.