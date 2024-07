Il Nostradamus vivente aveva previsto tre mesi fa il blackout di Microsoft | Ora temo una guerra cibernetica

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) Athos Salomé, il 36enne brasiliano soprannominato il “” per le sue previsioni sorprendentemente accurate,giàin aprile ilglobale che ha colpito. E ora, alla luce del caos causato dal guasto, Salomé lancia un allarme inquietante: l’incidente potrebbe innescare un’escalation di tensioni internazionali e portare addirittura a una. Come si legge sul Daily Mail, il sedicente veggente è noto per aver “” in passato eventi come la pandemia di coronavirus, l’acquisto di Twitter da parte di Elon Musk e la morte della Regina Elisabetta; e lo scorso aprileavvertito in una delle sue “profezie” che il mondo avrebbe affrontatotecnologici nel corso dell’anno, gettandolo nel caos.