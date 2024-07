Firenze tributo a Michael Jackson dell’Orchestra da Camera Fiorentina

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 luglio 2024), 20 luglio 2024 - Il Re del Pop ci ha lasciati quindici anni fa, ma la sua musica continua ad aleggiare in radio, in rete e nel cuore di milioni di fan. “Symphonic Tribute to” è l’omaggio in versione sinfonica che l’Orchestra daporge all’indimenticato cantautore, ballerino e produttore discografico, lunedì 22 luglio nel trecentesco Chiostro Grande di Santa Maria Novella, nel cuore di. Sarà l’occasione per ascoltare, in una veste inedita, successi come “Billie Jean”, “Thriller”, “The Way You Make Me Feel” e “Bad”. E ancora, “Man In The Mirror”, “I Want You Back”, “Heal The World”, “Earth Song", "Smooth Criminal” e altri brani dal ricchissimo repertorio di