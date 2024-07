Feltri | Roma e Milano flop sempre più simili grazie ai disastri di Gualtieri e Sala

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 20 luglio 2024) C'è una ragione per cui un sindaco perde popolarità e scivola in fondo alla classifica degli amministratori più apprezzati. È accaduto a Beppe(finito al 19esimo posto dopo il podio dello scorso anno) ed anche al primo cittadino diRoberto. Scarso appeal, incapacità di risolvere i problemi, talvolta mancanza di visione. Molto spesso però è banale sottovalutazione delle emergenze o l'idea miope e peregrina che l'allarme sicurezza non esista e sia un problema che assilla soltanto la destra con la sua smania di militarizzare le strade e i suoi rigurgiti mai sopiti di ordine e controllo.