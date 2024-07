F1 Gp d’Ungheria live Norris domina anche le FP3 Qualifiche in diretta dalle 16

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) Roma, 20 luglio 2024 - Landosu McLaren si conferma il più veloce sull'Hungaroringnelle FP3 del Gp d'Ungheria di Formula Uno. Il pilota britannico ha stabilito il miglior tempo in 1'16"098 dopo averto ieri le libere, unico pilota a scendere sotto la barriera dell'1'18" (1'17"788 in FP2). Secondo tempo per il compagno di team Oscar Piastri, in ritardo di 44 millesimi, e terzo per il campione del mondo, Max Verstappen, a +0"281 su Red Bull. Seguono la Mercedes di George Russell (+0"466) e la Ferrari di Carlos Sainz (+0"541). Sesto crono per l'australiano Daniel Ricciardo su RB (+0"554), settimo per la Williams di Alexander Albon (+0"563) e ottavo per la Haas di Nico Hulkenberg (+0"598). Poi Yuki Tsunoda, nono su RB (+0"646) e Lewis Hamilton su Mercedes (+0"688). Fuori dalla top ten Charles Leclerc su Ferrari (+0"705).