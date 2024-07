Ex Itam terra di scorie e disperati Analisi sui rifiuti nel buco nero incastonato tra case e oratorio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 20 luglio 2024)abbandonati e di dubbia provenienza nella maxi area dismessa, una “ferita aperta“ nel cuore della frazione, blitz interforze di controllo di carabinieri, Noe e Polizia Locale all’ex, il "cuore" degradato della città. L’attività industriale è cessata dai primi anni Duemila, il sito è sotto sigillo, dopo una spinosa vicenda fallimentare, da oltre cinque anni. Su origine e caratteristiche deiriserbo degli inquirenti, in attesa di ulteriori sopralluoghi e accertamenti, con il coinvolgimento di Arpa. Nel corso della medesima mattinata, intanto, i militari hanno svolto un servizio di controllo parallelo nella vicina zona della stazione di Seggiano, identificando una quarantina di persone per la maggior parte di nazionalità straniera e spiccando una denuncia per inottemperanza alla normativa sull’immigrazione.