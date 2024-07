EA FC 25 & Galatasaray Annunciano La Partnership In Esclusiva Fino Al 2026

Leggi tutta la notizia su fifaultimateteam

(Di sabato 20 luglio 2024) Il club turco delneo campione della Super Lig, tramite il sito ufficiale, ha annunciato di aver siglato unainalcon EA Sports. Dunque ilsarà presente nel roster del simulatore calcistico EA Sports FC 25 e nei successivi capitoli della serie in. Il vicepresidente delSport Kulübü, Niyazi Yelkencio?lu, ha dichiarato: “La nostra collaborazione con EA SPORTS FC è un passo importante per raggiungere i tifosi del, che sono stati al nostro fianco nelle innumerevoli partite e vittorie. Siamo molto felici che la nostra consolidata collaborazione con EA SPORTS continui a rafforzarsi con FC 25. Non vediamo l’ora di affrontare questo nuovo capitolo.” James Taylor, Direttore delleCalcistiche di FC, ha commentato: “IlS.K.