Desio 25enne aggredito da un minorenne per una ragazzina contesa | calci e pugni a raffica

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 20 luglio 2024)(Monza), 20 luglio 2024 – Un litigio per una ragazza, una parola, uno sguardo o un tentativo di troppo. E' questo il motivo che ha scatenato un litigio sfociato in violenza, a, nella centrale piazza Cavour.Protagonisti due giovani di 25 e 17 anni. Con quest'ultimo, probabilmente alterato per le mosse del maggiorenne verso la ragazza, che lo ha improvvisamente, con l'arrivo anche di un gruppo di amici coetanei. E diversi passanti che hanno assistito alla scena. Non è chiaro se qualcuno possa aver aiutato ilnell'azione punitiva improvvisata. Di certo, alcuni testimoni hanno chiamato i carabinieri, che sono accorsi con tre gazzelle. Non è stato difficile identificare l'aggressore, che non è fuggito, rimanendo sul posto.