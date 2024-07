Capri è la meta più ambita dell’estate 2024 | dai concerti al tramonto a Villa San Michele alla pizza gourmet a due passi dalla grotta Azzurra la nostra guida

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) Ad Anal’ora più bella è intorno alle 18, quando i raggi del sole si fanno meno cocenti e l’isola inizia a svuotarsi. Le folle di turisti giornalieri sono già sul molo in attesa dell’aliscafo che li riporterà a Napoli, i vacanzieri lasciano le spiagge e vanno a prepararsi per la sera, mentre i negozianti portano all’interno la merce esposta e iniziano ad abbassare le saracinesche. Le cicale cantano a squarciagola, un profumo di pino e gelsomino riempie l’aria, sospinto da una leggera brezza marina. La luce è morbida e avvolgente e quando ci si affaccia da uno dei punti panoramici in fondo a viale Axel Munthe si rimane sopraffatti da tanta bellezza. La vista sul golfo di Napoli è impagabile. Non è un caso, infatti, se quest’estate è propriola destinazione piùda chi decide di trascorrere le vacanze in Italia, la preferita dagli stranieri.