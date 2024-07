Caos in Kuwait | Kazma stravince amichevole con squadra egiziana ma erano degli impostori

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 20 luglio 2024) E’in, dove una delle squadre più prestigiose del paese, il, era inizialmente molto soddisfatto per la vittoria inper 7-1 contro gli egiziani del Telephonat Beni Suef. Poi, però, la clamorosa scoperta: i rivali nonrealmente i tesserati del club egiziano, ma dei dilettanti estranei a quella. Gli organizzatori della partita, che si è giocata nella cittàdi Alessandria, si sono scusati, e hanno detto di essere stati ingannati. Dall’Egitto, invece, si precisa che il Telephonat Bani Suef non era a conoscenza di questa partita e che sarebbero estranei alla vicenda. Questa la nota ufficialeorganizzatori: “Purtroppo, la società è stata ingannata dal rappresentante del club Telephonat Beni Suef, che in seguito si è scoperto non avere alcun collegamento con il club.