Berrettini batte Tsitsipas e vola in finale a Gstaad

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 20 luglio 2024) (Adnkronos) – Impresa di Matteo, chein due set il greco n. 12 del mondo Stefanosinsulla terra rossa di, in Svizzera. L’azzurro, n. 82 Atp, ha prevalso con il punteggio di 7-6 (8-6) 7-5 in poco meno di un’ora e tre quarti di gioco. Inaffronterà il francese Quentin Halys, n. 192 Atp, che ha vinto la sfida contro il tedesco Jan-Lennard Struff, n. 37 Atp. “Non giocavo da tanto sulla terra battuta ma ami piacciono le condizioni. Questo è un torneo speciale per me per diverse ragioni, penso sia uno dei posti più belli – ha detto– Ero molto concentrato perché ogni break poteva essere decisivo e dovevo stare attento in battuta, probabilmente ho giocato il mio tennis migliore nel modo decisivo”. “Sapevo che si sarebbe potuta presentare un’occasione ed è arrivata.