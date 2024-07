Arrestati due indagati per rapina aggravata a Pompei

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di sabato 20 luglio 2024)due uomini accusati di averto un diciottenne alo scorso agosto. Nella mattinata odierna gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Napoli e delCommissariato PS di, in esecuzione di un’ordinanza applicativa della misuracautelare della custodia in carcere, emessa dal GIP di Torre Annunziata su conforme richiestadi questa Procura, hanno proceduto all’arresto di due soggetti gravemente indiziati del reatodi. I dueavrebbero posto in essere, il 25 agosto 2023, in, unain danno diun diciottenne, dalle cui mani, all’interno di un istituto bancario e con il volto travisato, avrebbero strappato la somma di denaro in contanti di euro 2000,00.