Tutte le serie Rai della stagione 2024 2025

(Di venerdì 19 luglio 2024) Anche nellatelevisivale reti Rai continueranno ad offrire moltetv. Insieme a titoli già rodati, come Don Matteo, Mina Settembre e Mare Fuori, la TV pubblica proporrà anche nuovi titoli. Tra le produzioni più attese ci sono il biopic di Mike Bongiorno e il capitolo finale de L’Amica Geniale. Vediamo dunqueleche andranno in onda sulle reti Rai nei prossimi mesi. Fictionin onda su Rai 1 Il Paradiso delle Signore Settimadaily per la fiction di Rai 1, in partenza dal prossimo 9 settembre. 160 gli episodi previsti, in onda dal lunedì al venerdì. Kostas E’ Stefano Fresi il protagonista di Kostas, fiction poliziesca (prevista inizialmente su Rai 2) in quattro serate, tratta dai romanzi Ultimenotte, Difesa a zona, Si è suicidato il Che di Petros Markaris. Si parte giovedì 12 settembre.