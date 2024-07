Tutte le fiction Rai della stagione 2024 2025

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 19 luglio 2024) Anche nellatelevisivale reti Rai continueranno ad offrire molte. Insieme a titoli già rodati, come Don Matteo, Mina Settembre e Mare Fuori, la TV di Stato proporrà anche nuovi titoli. Tra le produzioni più attese ci sono il biopic di Mike Bongiorno e il capitolo finale de L’Amica Geniale. Vediamo dunquele serie che andranno in onda sulle reti Rai nei prossimi mesi.in onda su Rai 1 Il Paradiso delle Signore Settimadaily per ladi Rai 1, in partenza – dal lunedì al venerdì – dal prossimo 9 settembre. 160 gli episodi previsti. Kostas E’ Stefano Fresi il protagonista di Kostas,poliziesca (prevista inizialmente su Rai 2) in quattro serate tratta dai romanzi Ultimenotte, Difesa a zona, Si è suicidato il Che di Petros Markaris. Si parte giovedì 12 settembre.