Turismo Priante La programmazione è sempre più importante

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 19 luglio 2024) ROMA (ITALPRESS) – “e intelligenza”. Sono le due parole chiave per il settore delsecondo Alessandra, presidente dell’Enit, che intervistata da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy, spiega come l’overtourism sia la “conseguenza di una mancata”. Il problema nasce “quando non si governa un flusso. Nelabbiamo la possibilità di farlo perchè le prenotazioni hanno un campo di anticipo. E’ vero che ci stiamopiù spostando verso il last minute – prosegue -, ma la maggior parte delle persone, soprattutto gli stranieri, prenotano le vacanze da un anno all’altro.