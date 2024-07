Tragedia in spiaggia muore in mare a 69 anni davanti agli occhi della moglie

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

Daniele Fochi, un ex ristoratore di 69noto a Lido Estensi, Ferrara, è tragicamente deceduto martedì scorso, 16 luglio, mentre si trovava in acqua con la sua tavola da SUP (stand-up paddle). L'incidente è avvenuto intorno alle 13:30. Fochi stava pagaiando in piedi sulla sua tavola da SUP quando ha accusato un improvviso malore. Due turisti che hanno notato che il surfista era in difficoltà hanno dato l'allarme. Il bagnino più vicino è intervenuto prontamente, riportando Fochi a riva. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori del 118, utilizzando massaggio cardiaco e defibrillatore, l'uomo non ce l'ha fatta. Ladi Fochi era presente e ha assistito al tragico evento. La causa del malore non è stata ancora ufficialmente accertata, ma si sospetta possa essere stata un crisi cardiaca.