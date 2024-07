Temptation Island ex protagonista critica Lino e una fan le fa notare che il suo fidanzato era uguale | la piccata reazione

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 19 luglio 2024) Nel corso della quarta puntata di11, andata in onda ieri sera su Canale 5,Giuliano e Alessia Pascarella hanno posto fine alla loro esperienza all’interno del programma, tramite un falò di confronto anticipato. Dopo aver visto nuove immagini dell’avvicinamento dialla single Maika, infatti, Alessia ha deciso di chiedere un nuovo falò di confronto immediato e, nonostante il nuovo rifiuto di, la ragazza si è mostrata irremovibile nella sua decisione e alla fine Giuliano si è visto costretto ad accettare. Al falò Alessia ha espresso tutta la sua rabbia e delusione alper il comportamento da lui avuto all’interno del villaggio, rimproverandogli di non aver fatto nulla per far sì che lei potesse fidarsi di lui e decidendo quindi di uscire da sola dal programma.