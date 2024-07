Ruba in un appartamento e si ferisce  23enne rimesso in libertà 

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 19 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto Luigi Cuozzo, 23 anni, residente a Paolisi, è statoin libertà dopo essere stato ristretto agli arresti domiciliari per un reato di furto in abitazione. Il fatto criminoso risale a qualche mese fa, quando Cuozzo si introdusse di notte in un’abitazione del Comune di Paolisi, rompendo una finestra per accedere all’interno. Durante il furto, Cuozzo subì delle ferite provocate dai vetri rotti della finestra, lasciando tracce di sangue sul luogo del crimine. Queste chiazze ematologiche, insieme alle testimonianze raccolte da alcune persone del posto, portarono le forze dell’ordine a identificare e contestare il reato a carico del giovane. In data odierna, il Giudice del Tribunale di Benevento, Dott. Pezza, ha accolto l’istanza presentata dall’avvocato Stefano Melisi, difensore di Cuozzo.