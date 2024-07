Rbr roster ancora da completare E intanto aspetta il sì di Anumba

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024) A meno di un mese dal raduno, che dovrebbe aver luogo venerdì 16 agosto, Rbr sta completando ilma è anche consapevole che mancano un paio di pezzi importanti. Il mirino è puntato sul centro di formazione italiana e sul play-guardia americano, ma anche su una conferma che, in particolare, dovrebbe arrivare a breve. È quella di Simon, nella sostanza un tassello di quelli dell’anno scorso che dovrebbe rimanere anche nel 2024-2025. Con il "sì" dell’ala, il quadro si chiarirebbedi più.andrebbe ad occupare quello spot di numero 3 che, in coabitazione con il neo-capitano Francesco Bedetti, metterebbe a disposizione di coach Dell’Agnello due giocatori intercambiabili, entrambi pronti alla battaglia. Due difensori duri e che non mollano su nessun possesso. Fondamentali in un team estremamente talentuoso come quello che la dirigenza sta costruendo.