Perché la morte di Nguyen apre una fase di instabilità in Vietnam

(Di venerdì 19 luglio 2024)Phu Trong è morto. Ex presidente dele leader del Partito comunistaita dal 2011, aveva 80 anni, la maggior parte dei quali passati in politica. Era l’uomo più influente del Paese, protagonista tra l’altro della stagione di crescita economica che ha portato Hanoi a essere il centro di una serie di interessi collegati ai progetti di rimodellazione delle rotte geoeconomiche globali. Da tempo al centro dell’Indo Pacifico, attraverso quella che Fabrizio Figiaconi (Csds) definiva “diplomazia del bambù con steroidi”, il Paese del Sudest asiatico è ormai una media potenza e per questo certi sussulti interni hanno un interesse di carattere internazionale.