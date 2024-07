Parigi 2024 regolamento golf | la formula e come funziona

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 luglio 2024) Ile tutto quello che c’è da sapere sulalle Olimpiadi di. Si tratta solamente della quinta apparizione a cinque cerchi per questo antico e affascinante sport: dopo l’esordio proprio nella capitale francese nel 1900 e il bis a St Louis nel 1904, ilè stato assente per oltre un secolo prima del ritorno a Rio 2016 e Tokyo 2020. OLIMPIADI: TUTTI GLI ITALIANI QUALIFICATI: FORMAT Asi gareggerà alNational, casa del French Open e luogo che ospitò la Ryder Cup nel 2018. Dal 1° al 4 agosto scenderanno in campo gli uomini, dal 7 al 10 toccherà invece alle donne. Il format della competizione è semplice: vince chi ha avuto bisogno del minor numero di colpi per completare le 72 buche previste, ossia 18 per quattro giorni di gara.