Paramount+ cancella Halo dopo sole due stagioni

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di venerdì 19 luglio 2024) Come un fulmine a ciel sereno, questa seraha fatto sapere di averto la seriesolo due. Nonostante il grande seguito da parte degli appassionanti, e non curante delle discrete recensioni ottenute con le prime due, il networkha scelto di non andare avanti con una terza stagione. La notizia è stata confermata questa sera da Deadline. Ecco il messaggio del network a riguardo: “Siamo estremamente orgogliosi di questa ambiziosa serie e vorremmo ringraziare i nostri partner di Xbox, 343 Industries e Amblin Television, insieme allo showrunner e produttore esecutivo David Wiener, ai suoi colleghi produttori esecutivi, all’intero cast guidato da Pablo Schreiber nel ruolo di Master Chief e alla straordinaria troupe per tutto il loro straordinario lavoro. Auguriamo a tutti il ??meglio per il futuro.