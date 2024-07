Morto per negligenza medica risarcimento da 700mila euro

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 19 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiMaxidaa Napoli per la moglie e il figlio di un uomo ritenuto dal tribunale vittima di “malpractice”. A renderlo noto, in un comunicato, è lo studio Associati Maior. Il Tribunale di Napoli – si legge nella nota – ha condannato l’Azienda Sanitaria Locale a risarcire con oltre 700.000la moglie e il figlio di un uomo deceduto a causa di gravi negligenze mediche. I fatti risalgono all’inizio del 2021, quando il paziente si ricoverò per un intervento chirurgico nella regione addominale. Fin da subito – afferma lo studio professionale – l’operazione si rivelò errata e negligente, oltre che inadeguata per la patologia del paziente. La situazione peggiorò ulteriormente durante il lungo periodo post-operatorio, “caratterizzato da infezioni nosocomiali che contribuirono in modo significativo al decesso del paziente”.