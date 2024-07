Mercato globale della consulenza aziendale in ambito ESG | un approfondimento

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 19 luglio 2024) La domanda delle aziende per i servizi diESG e di sostenibilità è cresciuta notevolmente negli ultimi due anni sulla spinta di diversi fattori Cresce tra le aziende la necessità di riceveresulle tematiche ESG, sempre più centrali per lo sviluppo del business. Secondo quanto svelato da un rapporto di Verdantix ildei servizi diper le organizzazioni inESG e di sostenibilità è in costante ascesa ed entro il 2028 arriverà a superare i 48 miliardi di dollari di valutazione, con un tasso annuo di crescita composto del 27%. L’analisi rileva che ilè cresciuto notevolmente negli ultimi due anni, in termini di domandaclientelae numero di società diattive, facendo registrare nel corso del 2023 un fatturato complessivo di 14 miliardi di dollari.