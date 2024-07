Maxi incendio di via Moroni a distanza di un anno nuovi sviluppi sulle possibili cause

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 19 luglio 2024) Bergamo. Emergononelle indagini sull’del 21 agosto di unfa in viaa Bergamo. Quel giorno un vastodistrusse una superficie di circa 300 metri quadrati, a partire dall’ultimo piano dello stabile al civico 20 in cui erano in corso dei lavori, per poi propagarsi alle palazzine adiacenti e costringendo decine di persone ad abbandonare la propria abitazione o la propria attività. Nella perizia depositata in incidente probatorio nell’udienza di giovedì (18 luglio) dal consulente del Gip Federica Gaudino, l’ingegner Paolo Panseri, emergono infatti altri dettaglipossibiledel rogo.