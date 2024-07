L’Unahotels saluta Weber Ora caccia al nuovo play

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024) Briantenon sarà più ilmaker della Pallacanestro Reggiana nella prossima stagione. La notizia – che era nell’aria già da alcune settimane – è stata ufficializzata ieri dal club che lo hato e ringraziato così: "Una stagione per entrare nel cuore di tutti, grazie Bri!". E adesso guarderà altrove, cercando di pescare un regista che abbia più fosforo e soprattutto più pericolosità offensiva del ragazzo con le treccine. Dal punto di vista dell’impegno, del sacrificio per la squadra e dell‘abnegazione anon si può contestare davvero nulla anche se la sua foga molto spesso si è rivelata controproducente. Negli occhi, oltre ai balzi felini in riscaldamento e alle palle recuperate scorrazzando per il campo, ci resterà purtroppo anche l’azione che ha portato al supplementare la gara di Coppa Italia (poi persa) contro Napoli.