LIVE Darderi-Baez 5-2 ATP Amburgo 2024 in DIRETTA | l’argentino serve per restare nel set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FOGNINI-TSITSIPAS (NON PRIMA DELLE 15.00) LADI BERRETTINI-AUGER ALIASSIME NON PRIMA DELLE 17.30 15-40 Perfetta la palla corta di dritto del. 0-40 TRE SET POINT. CHE PUNTOOO! Luciano alza un buon lob di rovescio e piazza il passante di dritto vincente sullo smash dell’avversario. 0-30 Non passa il dritto difensivo di. 0-15 Brutto errore del sudamericano, che spedisce in rete un comodo dritto a campo aperto. 2-5 Break. Errore gratuito con il dritto da parte di. Che resta avanti di un break. 30-40 Palla break. Combinazione palla corta/pallonetto di rovescio a bersaglio per il sudamericano. 30-30 Debole la risposta di rovescio del. 15-30 Arriva il rovescio lungolinea vincente di