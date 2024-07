Le strategie Civitanovese a giorni l’annuncio dell’arrivo di un trequartista

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Un nuovo centrocampista offensivo potrebbe arrivare nei prossimiin casa. Il passaggio sarebbe potuto essere stato annunciato già neiscorsi, ma l’affare non è affatto sfumato, solo rimandato per via di un impedimento di un dirigente rossoblù. E dalle parti del Polisportivo, in tanti sono pronti a scommettere sul nuovo colpo, di cui tuttavia resta il mistero sul nome. D’Altronde, è proprio la trequarti il reparto più attenzionato dopo gli addii di Pablo Becker, Alex Strupsceki e Pablo Becker. Se per i primi due, i passaggi sono già stati ufficializzati da tempo - il Trodica si è assicurato Becker, il Matelica ha tesserato Strupsceki – non era ancora nota la destinazione di Bagnolo. Stando agli ultimi sviluppi, il giocatore umbro sarebbe diretto al Fabriano Cerreto, neopromossa nel massimo campionato regionale.