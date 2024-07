La magia di Hiromi Uehara a Soverato | un concerto ben oltre il jazz

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Comincia tutto con un piccolo incidente di percorso: una delle valigie della band è andata perduta, ed è così che il, previsto per le 22, inizia con un ritardo del tutto atipico per Armonie d’Arte, il festival organizzatore, ogni estate, di una nutrita serie di concerti di ogni tipo (dalla lirica al, dal pop più raffinato al balletto) e, tra gli altri, anche del live di, la pianistagiapponese di nobilissima formazione musicale e sorprendente carisma compositivo, esecutivo e performativo. La valigia, infine, viene recuperata, ed è così che dall’aeroporto di Lameziagiunge finalmente all’Orto Botanico diper tenere undi indiscutibile valore: dentro, intorno e benil, come solo la pupilla di Chick Corea può permettersi di fare.