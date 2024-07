Hamilton | Ralf Schumacher mi criticava per le mie lotte sui diritti sono contento del suo coming out

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 19 luglio 2024) Quando a Lewisè stato chiesto die del suoout, è tornato con la memoria qualche tempo fa: “prima pensava che non fosse una buona idea lottare per i. Forse adesso ha cambiato idea”. Nell’agosto 2021, Vettel indossò una maglietta color arcobaleno sulla griglia di partenza prima dell’inizio di un Gran Premio. E così, che più volte ha indossato un casco da corsa con i colori dell’impegno alla causa LGBTQ+, con ulteriori prese di posizione sui social. All’epoca propriolo criticò un po’: “I suoi valorimolto importanti e può rappresentarli su Instagram e altri social network. L’unica domanda è perché deve sempre farlo con la tuta Mercedes e sulle piste di Formula 1. Non si dovrebbe mescolare sport e politica”. “Il fatto chestesso stia ora facendo questo passo è un segnale positivo”, dice adesso