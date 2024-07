Giustizia fai da te a Roma | ecco le ronde in metro borseggiatori pestati o messi in fuga video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 19 luglio 2024) Per i viaggiatori della, a, l’emergenza è quotidiana: vittime di borseggi o addirittura di rapine in pieno giorno, come accaduto a un giovane malato oncologico, pestato alla fermata della linea B della stazione Termini, senza che nessuno intervenisse in sua difesa. Una situazione esplosiva che ha visto anche delle reazioni da parte di alcuni cittadini. Sui social circolano le immagini di una ronda, guidata dall’ex body builder Simone Carabella, che sale su un vagone dellapolitana capitolina, individua un borseggiatore, lo allontana con modi spicci e lo mette in. Nel filmato si vedono i protagonisti dell’intervento riconsegnare la refurtiva (alcune decine di euro) al derubato.